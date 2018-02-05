Леонардо Бонуччи и «Зенит», триумф сборной России, план «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 февраля.
1. Леонардо Бонуччи: «В 2011 году был близок к переходу в «Зенит», но от трансфера отговорила жена».
Защитник сборной Италии рассказал о несостоявшемся трансфере в РФПЛ.
2. Россия стала победителем Кубка легенд-2018.
В финале были обыграны португальцы — 8:4.
3. Бывший тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо победил рак.
Специалист полностью излечился от болезни.
4. «Реал» будет прописывать за игроков академии отступные до 30 млн евро.
При этом увеличится и заработная плата молодых футболистов.
5. Руководство «Тосно» пообещало выплатить долги к концу февраля.
Футболисты клуба РФПЛ не получают зарплату три месяца.
Фото: Global Look Press