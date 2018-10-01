Поражения «Спартака» и «Зенита», лидер «Арсенала» покинет клуб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 сентября.
1. Премьер-лига. 9-й тур. «Спартак» уступил «Ростову».
Это второе кряду поражение москвичей на своем поле.
2. Премьер-лига. 9-й тур. «Анжи» сенсационно одолел «Зенит».
Питерцы не могут победить в Махачкале четыре матча кряду.
3. Премьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» разгромил «Динамо».
Ари снова забил.
4. Аарон Рэмзи может перейти в «Ливерпуль».
Валлиец отказывается от нового контракта с лондонцами.
5. Педро Роша может покинуть «Спартак».
Бразилец стал приоритетной целью «Крузейро».
Фото: Сергей Дроняев