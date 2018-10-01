Поражения «Спартака» и «Зенита», лидер «Арсенала» покинет клуб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 сентября.

1. Премьер-лига. 9-й тур. «Спартак» уступил «Ростову».

Это второе кряду поражение москвичей на своем поле.

2. Премьер-лига. 9-й тур. «Анжи» сенсационно одолел «Зенит».

Питерцы не могут победить в Махачкале четыре матча кряду.

3. Премьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» разгромил «Динамо».

Ари снова забил.

4. Аарон Рэмзи может перейти в «Ливерпуль».

Валлиец отказывается от нового контракта с лондонцами.

5. Педро Роша может покинуть «Спартак».

Бразилец стал приоритетной целью «Крузейро».

Фото: Сергей Дроняев

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