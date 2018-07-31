«Локомотив» начинает сезон с ничьи, «Реал» охотится за футболистами «Челси», «Анжи» в шаге от краха. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 июля.

1. Премьер-лига. 1-й тур. «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».

На последних минутах встречи хозяева не реализовали пенальти.

2. «Реал» предложил «Челси» 100 млн фунтов за Тибо Куртуа и Виллиана.

Но англичане не намерены отпускать Куртуа, пока не найдут ему замену.

3. ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Марио Фернандеса.

Итальянцы рассчитывают снизить цену за защитника.

4. Генеральный директор «Анжи»: «До точки невозврата остался один шаг».

Положение махачкалинского клуба становится хуже с каждым днем.

5. Антон Швец может перейти в ЦСКА.

Армейцы планируют потратить 4-5 млн евро.

6. Нобель Арустамян: «Эрнандес не может пройти медобследование в ЦСКА».

Трансфер уругвайского форварда под угрозой.

Фото: Global Look Press

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