«Локомотив» начинает сезон с ничьи, «Реал» охотится за футболистами «Челси», «Анжи» в шаге от краха. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 июля.
1. Премьер-лига. 1-й тур. «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».
На последних минутах встречи хозяева не реализовали пенальти.
2. «Реал» предложил «Челси» 100 млн фунтов за Тибо Куртуа и Виллиана.
Но англичане не намерены отпускать Куртуа, пока не найдут ему замену.
3. ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Марио Фернандеса.
Итальянцы рассчитывают снизить цену за защитника.
4. Генеральный директор «Анжи»: «До точки невозврата остался один шаг».
Положение махачкалинского клуба становится хуже с каждым днем.
5. Антон Швец может перейти в ЦСКА.
Армейцы планируют потратить 4-5 млн евро.
6. Нобель Арустамян: «Эрнандес не может пройти медобследование в ЦСКА».
Трансфер уругвайского форварда под угрозой.
Фото: Global Look Press