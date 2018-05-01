Поражение «Локомотива», обвинения для Аллегри, Анчелотти сватают в РФПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анчелотти

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 апреля.

1. Премьер-лига. 28-й тур. «Локомотив» не смог стать чемпионом в Краснодаре.

В других матчах дня «Уфа» с минимальным счетом одолела СКА-Хабаровск, а матчи «Ахмат» — «Урал» и «Динамо» — «Рубин» завершились вничью.

2. Массимилиано Аллегри может быть обвинен в сговоре с судьями.

После матча между «Интером» и «Ювентусом» камеры записали подозрительный разговор главного тренера туринцев.

3. Карло Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».

Но его агент Джованни Бранкини опровергает слухи.

4. FA не будет дисквалифицировать Мохамеда Салаха до конца сезона АПЛ.

Причиной возможного наказания мог стать эпизод в матче со «Сток Сити».

5. Санкт-петербургское «Динамо» переедет в Сочи.

Клубу осталось согласовать последние детали переезда.

Фото: Global Look Press

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