Клаудио Маркизио в «Зените», Дзюба — новый капитан сборной России, Месси не вошел в тройку лучших игроков ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 сентября.
1. «Зенит» подтвердил переход Клаудио Маркизио.
Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона.
2. Артем Дзюба будет капитаном сборной России в играх против Турции и Чехии.
Место в воротах сборной займет Андрей Лунев.
3. Лионель Месси не вошел в тройку лучших игроков года ФИФА.
За награду поспорят Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.
4. Гол Дениса Черышева попал в десятку лучших по версии ФИФА.
Мяч в ворота хорватов поспорит за приз имени Ференца Пушкаша.
5. Роналдо стал президентом «Вальядолида».
Экс-нападающий стал главным акционером и президентом клуба, потратив на него 30 млн евро.
6. У Самюэля Жиго выявлен полный разрыв передней крестообразной связки колена.
Защитник больше не сыграет в первой половине сезона.
Фото: Global Look Press