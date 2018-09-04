Клаудио Маркизио в «Зените», Дзюба — новый капитан сборной России, Месси не вошел в тройку лучших игроков ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 сентября.

1. «Зенит» подтвердил переход Клаудио Маркизио.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона.

2. Артем Дзюба будет капитаном сборной России в играх против Турции и Чехии.

Место в воротах сборной займет Андрей Лунев.

3. Лионель Месси не вошел в тройку лучших игроков года ФИФА.

За награду поспорят Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.

4. Гол Дениса Черышева попал в десятку лучших по версии ФИФА.

Мяч в ворота хорватов поспорит за приз имени Ференца Пушкаша.

5. Роналдо стал президентом «Вальядолида».

Экс-нападающий стал главным акционером и президентом клуба, потратив на него 30 млн евро.

6. У Самюэля Жиго выявлен полный разрыв передней крестообразной связки колена.

Защитник больше не сыграет в первой половине сезона.

Фото: Global Look Press

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