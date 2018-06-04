Итоговый состав сборной России на ЧМ-2018, ультиматум для Гризманна, Левандовски может переехать в Серию А. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Antoine Griezmann

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.

1. Станислав Черчесов назвал состав сборной России на чемпионат мира.

В нем оказалось по пять представителей ЦСКА и «Зенита».

2. «Барселона» требует от Гризманна принять решение на следующей неделе.

Ранее француз уверял, что определится со своим будущим до старта ЧМ-2018.

3. «Ювентус» хочет приобрести Роберта Левандовски.

В том случае, если туринцев покинет Гонсало Игуаин.

4. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Гарета Бэйла более 85 млн фунтов.

Представители валлийца заинтересованы в уходе игрока из «Реала».

5. Оглашены итоговые составы сборных Дании и Нигерии на ЧМ-2018.

Брайан Идову сыграет на турнире, а Никлас Бендтнер — нет.

6. «Атлетико» интересуется Тома Лемаром.

Спортивный директор мадридцев Андреа Берта отправился во Францию на переговоры с «Монако».

7. Мехди Бенатиа может перейти в «Арсенал» этим летом.

Также игроком интересуются «Марсель» и дортмундская «Боруссия»

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Зарплата Черчесова, побег Неймара из «ПСЖ». Главные новости дня

Гризманн

Гризманн остается в «Атлетико», «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера», «Арсенал» определился со сменщиком Венгера. Главные новости дня

Николас Отаменди

Деньги Дзюбы, рекорд Отаменди. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 