Итоговый состав сборной России на ЧМ-2018, ультиматум для Гризманна, Левандовски может переехать в Серию А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.
1. Станислав Черчесов назвал состав сборной России на чемпионат мира.
В нем оказалось по пять представителей ЦСКА и «Зенита».
2. «Барселона» требует от Гризманна принять решение на следующей неделе.
Ранее француз уверял, что определится со своим будущим до старта ЧМ-2018.
3. «Ювентус» хочет приобрести Роберта Левандовски.
В том случае, если туринцев покинет Гонсало Игуаин.
4. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Гарета Бэйла более 85 млн фунтов.
Представители валлийца заинтересованы в уходе игрока из «Реала».
5. Оглашены итоговые составы сборных Дании и Нигерии на ЧМ-2018.
Брайан Идову сыграет на турнире, а Никлас Бендтнер — нет.
6. «Атлетико» интересуется Тома Лемаром.
Спортивный директор мадридцев Андреа Берта отправился во Францию на переговоры с «Монако».
7. Мехди Бенатиа может перейти в «Арсенал» этим летом.
Также игроком интересуются «Марсель» и дортмундская «Боруссия»
Фото: Global Look Press