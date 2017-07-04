Игорь Акинфеев хочет покинуть сборную, новый клуб Джона Терри, ЦСКА и «Зенит» поспорят за игрока «Интера». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 3 июля.

1. Диего Марадона думает о российском гражданстве.

2. Игорь Акинфеев может покинуть сборную России.

3. ЦСКА и «Зенит» интересуются Гари Меделем.

4. Александр Кержаков: «Я уже не буду выступать за «Зенит».

5. «Арсенал» готов выложить 142 млн фунтов за Килиана Мбаппе.

6. Данило перейдет в «Ювентус», также туринцы хотят приобрести Гарета Бэйла.

7. Джон Терри стал игроком «Астон Виллы».

8. Марк Бартра может перейти в «Манчестер Юнайтед».

9. Роман Шишкин перешел в «Краснодар».

10. «Рома» нацелилась на форварда «Сассуоло» и намерена продать Костаса Маноласа в «Зенит».

11. Самые яркие моменты победы Германии в Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева.

12. Очей очоарование. Как Москва провожала Кубок конфедераций.

13. По стопам старших. Как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что дальше.

Фото: Global Look Press

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