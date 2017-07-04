Игорь Акинфеев хочет покинуть сборную, новый клуб Джона Терри, ЦСКА и «Зенит» поспорят за игрока «Интера». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 3 июля.
1. Диего Марадона думает о российском гражданстве.
2. Игорь Акинфеев может покинуть сборную России.
3. ЦСКА и «Зенит» интересуются Гари Меделем.
4. Александр Кержаков: «Я уже не буду выступать за «Зенит».
5. «Арсенал» готов выложить 142 млн фунтов за Килиана Мбаппе.
6. Данило перейдет в «Ювентус», также туринцы хотят приобрести Гарета Бэйла.
7. Джон Терри стал игроком «Астон Виллы».
8. Марк Бартра может перейти в «Манчестер Юнайтед».
9. Роман Шишкин перешел в «Краснодар».
10. «Рома» нацелилась на форварда «Сассуоло» и намерена продать Костаса Маноласа в «Зенит».
11. Самые яркие моменты победы Германии в Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева.
12. Очей очоарование. Как Москва провожала Кубок конфедераций.
13. По стопам старших. Как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что дальше.
Фото: Global Look Press