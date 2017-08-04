Неймар в «ПСЖ», «Зенит» и «Спартак» ищут усиления в Ла Лиге, Рагнар Сигурдссон возвращается в РФПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 августа.

1. «ПСЖ» официально объявил о переходе Неймара.

2. Футболист «Атлетико» может перейти в «Спартак».

3. «Зенит» претендует на защитника «Валенсии».

4. Бывший защитник «Краснодара» перешел в казанский «Рубин».

5. Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо».

6. Артуро Видаль может стать игроком «Интера».

7. Лига Европы. 3-й квалификационный этап. «Зенит» проиграл «Бней Иегуде».

8. Скотный двор. Сколько «Реал» зарабатывает при помощи академии.

9. Не на жизнь, а на спор. Съеденная крыса, заросший Хаддлстоун, бегемот и другие безумные обещания.

10. Три ставки на игры 4-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели.

Фото: Global Look Press

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