Усиление для «Спартака», будущее Смолова, новый трансфер «МанСити». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 января.

1. Софьян Ханни пройдет медобследование для «Спартака».

Трансфер футболиста «Андерлехта» обойдется москвичам в 8 млн евро.

2. «Вест Хэм» нацелился на аренду Федора Смолова.

Однако «Краснодар» настаивает на продаже игрока за сумму в 13,6 млн евро.

3. «Атлетик» объявил об уходе Эмерика Лапорта.

«Манчестер Сити» выплатил сумму отступных за француза.

4. Антони Модест может стать игроком «Боруссии».

Но переход возможен лишь летом.

5. Денис Давыдов может стать игроком «Грассхоппера».

Швейцарцы готовы взять форварда в аренду сроком на полгода.

Фото: Global Look Press

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