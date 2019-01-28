Хавбек «Спартака» переедет в Китай, Юрий Лодыгин перешел в «Олимпиакос», рекорд «Барселоны». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Барселона

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 января.

1. Хавбек «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб.

За бразильца предлагают 15 млн евро.

2. «Олимпиакос» арендовал Юрия Лодыгина у «Зенита».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

3. «Барселона» повторила собственный рекорд.

«Сине-гранатовые» забили в 32-м выездном матче примеры подряд.

4. «Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Шальке».

Англичане намерены арендовать Себастьяна Руди до конца сезона.

5. «Монако» арендовал у «Атлетико» Желсона Мартинша.

Португальский полузащитник будет выступать за монегасков до конца сезона.

Фото: Global Look Press

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