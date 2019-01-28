Хавбек «Спартака» переедет в Китай, Юрий Лодыгин перешел в «Олимпиакос», рекорд «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 января.
1. Хавбек «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб.
За бразильца предлагают 15 млн евро.
2. «Олимпиакос» арендовал Юрия Лодыгина у «Зенита».
Соглашение рассчитано до конца сезона.
3. «Барселона» повторила собственный рекорд.
«Сине-гранатовые» забили в 32-м выездном матче примеры подряд.
4. «Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Шальке».
Англичане намерены арендовать Себастьяна Руди до конца сезона.
5. «Монако» арендовал у «Атлетико» Желсона Мартинша.
Португальский полузащитник будет выступать за монегасков до конца сезона.
Фото: Global Look Press