Ничья «Спартака» с «Ливерпулем», Антуан Гризманн переедет в Англию, Хаби Алонсо станет тренером. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 сентября.

1. Лига чемпионов. 2-й тур. «Спартак» сыграл вничью

Результаты других матчей игрового дня.

2. Чеченским студентам пригрозили отчислением за отказ ходить на матчи «Ахмата».

Руководство клуба это отрицает.

3. «Манчестер Юнайтед» может выкупить трансфер Антуана Гризманна.

Вероятность ухода француза возросла с возвращением форварда «Челси» Диего Косты в Мадрид.

4. Хаби Алонсо станет тренером.

Об этом заявил сам экс-футболист «Баварии».

5. В Китае клуб позвал на матч монахов, которые помогли ему одержать победу.

Эта победа стала для команды первой на своем стадионе с июня.

6. Ибрагим Цаллагов: «Чувствую себя пауком, который должен связывать все нити игры».

Интервью с хавбеком «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

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