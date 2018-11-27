Венгер может возглавить «Баварию», три игрока «Челси» близки к переходу в «Милан», рейтинг зарплат в европейских лигах за 2018 год. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 ноября.
1. Арсен Венгер может возглавить «Баварию» до конца года.
Француз подтвердил свою заинтересованность в этой работе.
2. Представлен рейтинг зарплат европейских лиг за 2018 год.
Клубы АПЛ тратят на зарплаты в среднем более 3 миллионов долларов в год
3. Опубликован второй ежегодный отчет о работе клубов РПЛ.
Акцент сделан на коммерческой деятельности, финансовых аспектах, посещаемости и кадровом резерве.
4. «Милан» ведет переговоры по переходам трех футболистов «Челси».
Игроки лондонского клуба могут перебраться в Италию уже зимой.
5. Роману Зобнину потребуется операция.
Хавбек получил травму в минувшие выходные, сроки восстановления неизвестны.
6. Детская футбольная лига определилась с номинантами на «Первую пятерку»-2018.
В их числе два футболиста ЦСКА и игрок «Спартака».
Фото: Global Look Press