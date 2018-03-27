«Бавария» ищет нового тренера, будущее Гризманна, в РФПЛ почтут память погибших при пожаре в Кемерово. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 марта.
1. «Бавария» рассматривает Хазенхюттля, Ковача и Фавра на пост главного тренера.
Томас Тухель отказался возглавить команду.
2. «Атлетико» и «Барселона» заключили джентльменский договор по Гризманну.
Каталонцы сделают предложение, если француз откажется продлевать контракт с «Атлетико».
3. Самуэль Умтити просит у «Барселоны» повышения зарплаты.
Защитник хочет зарабатывать на уровне Иньесты и Суареса.
4. Игрок сборной Англии собирается нанять личную охрану на ЧМ-2018.
Неназванному футболисту это обойдется в 7 тысяч фунтов.
5. Все встречи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания.
В память о погибших при пожаре в Кемерово.
6. 27–29 марта в Москве в парке «Сокольники» состоится международная выставка «Спорт»
Здесь у нашего еженедельника вновь будет свой павильон. Мы приготовили разнообразные конкурсы, презентации, викторины и множество приятных сюрпризов. В среду здесь состоится представление книги «Москва футбольная», написанной авторами еженедельника «Футбол» специально к ЧМ-2018.Приходите! Будет интересно!
Фото: Global Look Press