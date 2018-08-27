Первый гол Смолова за «Локомотив», победа «Зенита» в Уфе, претенденты на Промеса, Абрамович продает «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 августа.
1. Премьер-лига. 5-й тур. «Локомотив» победил «Анжи», а Смолов забил первый гол за москвичей.
В других матчах дня «Зенит» в гостях обыграл «Уфу», а «Краснодар» вырвал ничью в Оренбурге.
2. «Монако», «Севилья» и «Бенфика» претендуют на Квинси Промеса.
Срок действующего контракта футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.
3. Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи «Челси».
В «Челси» отказались официально комментировать данную информацию, а источник внутри клуба подчеркнул, что «клуб не продается».
4. Дортмундская «Боруссия» подпишет Пако Алькасера из «Барселоны».
За аренду форварда немцы заплатят 2 млн евро.
5. В «Ливерпуле» будет работать профессиональный тренер по выносу мяча из аута.
Неожиданное усиление мерсисайдцев.
6. Результаты 8-го тура первенства ФНЛ-2018/19.
Фото: официальный сайт «Локомотива»