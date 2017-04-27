Победы ЦСКА и «Зенита», будущее Квинси Промеса, «Монако» нашел замену Киллиану Мбаппе в «Барселоне». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Хамес Родригес

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 апреля.

1. ЦСКА одержал разгромную победу в столичном дерби, а «Зенит» минимально обыграл «Оренбург».

2. «Спартак» намерен сохранить Квинси Промеса на следующий сезон.

3. Хамес Родригес и Альваро Мората покинут мадридский «Реал».

4. «Монако» готов приобрести Пако Алькасера на смену Килиану Мбаппе.

5. Джоуи Бартон получил 18 месяцев дисквалификации и завершил карьеру.

6. Жереми Матье отстранен от тренировок с «Барселоной» и летом покинет команду.

7. «Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии.

8. Манузаменители. Кто будет играть в воротах «Баварии» и сборной Германии.

9. Война по ту сторону Земли. Анонсы четвертьфиналов Кубка Стэнли-2017.

Фото: Global Look Press

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