Абрамович продаст «Челси», «Барселона» потратится на звезду сборной Мексики, экс-форварду «МЮ» грозит дисквалификация за допинг. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 сентября.
1. Роман Абрамович готов продать «Челси».
И даже назвал точную цену.
2. «Барселона» готова заплатить 60 миллионов евро за игрока ПСВ.
Трансфер Ирвинга Лосано может состояться уже в следующем году.
3. Аарон Рэмзи может бесплатно уйти из «Арсенала».
Валлийцем интересуются топ-клубы Серии А.
4. Джузеппе Росси угрожает годичная дисквалификация за допинг.
Экс-форвард «МЮ» и сборной Италии все отрицает.
5. Футболист «Бетиса» искал свой зуб по всему стадиону.
Невероятные приключения Франсиса Герреро.
6. Клуб НХЛ представил новый талисман — волосатого монстра Гритти.
И он сразу взорвал интернет.
Фото: Global Look Press