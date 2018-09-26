Абрамович продаст «Челси», «Барселона» потратится на звезду сборной Мексики, экс-форварду «МЮ» грозит дисквалификация за допинг. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Роман Абрамович

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 сентября.

1. Роман Абрамович готов продать «Челси».

И даже назвал точную цену.

2. «Барселона» готова заплатить 60 миллионов евро за игрока ПСВ.

Трансфер Ирвинга Лосано может состояться уже в следующем году.

3. Аарон Рэмзи может бесплатно уйти из «Арсенала».

Валлийцем интересуются топ-клубы Серии А.

4. Джузеппе Росси угрожает годичная дисквалификация за допинг.

Экс-форвард «МЮ» и сборной Италии все отрицает.

5. Футболист «Бетиса» искал свой зуб по всему стадиону.

Невероятные приключения Франсиса Герреро.

6. Клуб НХЛ представил новый талисман — волосатого монстра Гритти.

И он сразу взорвал интернет.

Фото: Global Look Press

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