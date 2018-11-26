Первый успех «Спартака» при Кононове, победы «Зенита и «Краснодара», Де Хеа перейдет в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 ноября.

1. Премьер-лига. 15-й тур. «Спартак» взял верх над «Крыльями Советов».

Это первая победа красно-белых в РПЛ за пять домашних матчей.

2. Премьер-лига. 15-й тур. «Зенит» победил «Ростов».

В последнем матче тура «Краснодар» дома обыграл «Арсенал».

3. Стал известен характер повреждения Романа Зобнина.

У хавбека проблемы с правым коленным суставом после матча с «КС».

4. Давид Де Хеа может перейти в «ПСЖ».

Парижане предлагают вратарю 300 тысяч в неделю.

5. Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» снова перенесен.

Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.

6. Футболист «Барселоны» получил серьезную травму.

Рафинья может пропустить остаток сезона.

7. Сборная Ирландии объявила имя нового главного тренера.

Им стал Мик Маккарти.

Фото: Сергей Дроняев

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