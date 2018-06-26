Соперник России в плей-офф ЧМ-2018, антирекорд Черчесова, трансферная цель «Реала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 26 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. Сборная России сыграет против Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

Другую пару 1/8 финала составили сборные Уругвая и Португалии.

3. ЧМ-2018. Сборная России уступила Уругваю.

В других матчах дня Саудовская Аравия вырвала победу у Египта, Иран поделил очки с Португалией, а Испания вырвала ничью у Марокко.

4. Станислав Черчесов повторил антирекорд сборной России.

Под его руководством россияне потерпели десятое поражение.

5. На ЧМ-2018 пробито рекордное количество пенальти.

А благодаря Денису Черышеву повторился рекорд ЧМ-1998.

6. «Реал» интересуется колумбийцем Хуаном Кинтеро.

Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Локомотив» и «Краснодар».

Фото: Сергей Дроняев

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