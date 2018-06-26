Соперник России в плей-офф ЧМ-2018, антирекорд Черчесова, трансферная цель «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 26 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. Сборная России сыграет против Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.
Другую пару 1/8 финала составили сборные Уругвая и Португалии.
3. ЧМ-2018. Сборная России уступила Уругваю.
В других матчах дня Саудовская Аравия вырвала победу у Египта, Иран поделил очки с Португалией, а Испания вырвала ничью у Марокко.
4. Станислав Черчесов повторил антирекорд сборной России.
Под его руководством россияне потерпели десятое поражение.
5. На ЧМ-2018 пробито рекордное количество пенальти.
А благодаря Денису Черышеву повторился рекорд ЧМ-1998.
6. «Реал» интересуется колумбийцем Хуаном Кинтеро.
Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Локомотив» и «Краснодар».
Фото: Сергей Дроняев