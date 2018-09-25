Итоги премии FIFA The Best-2018, криптовалюта «Ювентуса», миллионы «Реала» за голландского тинейджера. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 сентября.

1. Лука Модрич стал футболистом года, гол Черышева не признали лучшим.

Итоги премии FIFA The Best-2018.

2. «Ювентус» вышел на рынок криптовалют.

Туринцы подписали партнерское соглашение с блокчейн‐компанией Socios.

3. Френки де Йонг может перейти в «Реал» за 80 миллионов евро.

За тинейджером охотится и «Барселона».

4. Премьер-лига. 8-й тур. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов».

Дубль на счету Ари.

5. «Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе.

Но без возможности принятия каких-либо решений.

6. За два месяца нападающий «Сток Сити» трижды стал отцом.

Все дети появились от разных матерей.

Фото: Global Look Press

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