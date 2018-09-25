Итоги премии FIFA The Best-2018, криптовалюта «Ювентуса», миллионы «Реала» за голландского тинейджера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 сентября.

1. Лука Модрич стал футболистом года, гол Черышева не признали лучшим.

Итоги премии FIFA The Best-2018.

2. «Ювентус» вышел на рынок криптовалют.

Туринцы подписали партнерское соглашение с блокчейн‐компанией Socios.

3. Френки де Йонг может перейти в «Реал» за 80 миллионов евро.

За тинейджером охотится и «Барселона».

4. Премьер-лига. 8-й тур. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов».

Дубль на счету Ари.

5. «Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе.

Но без возможности принятия каких-либо решений.

6. За два месяца нападающий «Сток Сити» трижды стал отцом.

Все дети появились от разных матерей.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею