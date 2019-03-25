Сборная Россия громит Казахстан, Месси возмутил Марокко, «Наполи» назвал цену за Кулибали. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Месси

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 марта.

1. ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия разгромила Казахстан.

По итогам второго тура россияне занимают второе место в отборочной группе.

2. ЧЕ-2020. Квалификация. 24 марта. Результаты дня.

Немцы вырвали победу у голландцев, венгры одолели хорватов и другие матчи.

3. Отсутствие Лионеля Месси возмутило федерацию футбола Марокко.

Североафриканцы недовольны тем, что лидер «Барселоны» не сыграет в матче.

4. Стал известен лучший легионер в истории чемпионата Англии.

Победу с большим отрывом одержал Тьерри Анри.

5. «Наполи» готов продать Калиду Кулибали.

За его трансфер итальянцы потребуют 150 млн евро.

Фото: Global Look Press

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