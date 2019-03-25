Сборная Россия громит Казахстан, Месси возмутил Марокко, «Наполи» назвал цену за Кулибали. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 марта.
1. ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия разгромила Казахстан.
По итогам второго тура россияне занимают второе место в отборочной группе.
2. ЧЕ-2020. Квалификация. 24 марта. Результаты дня.
Немцы вырвали победу у голландцев, венгры одолели хорватов и другие матчи.
3. Отсутствие Лионеля Месси возмутило федерацию футбола Марокко.
Североафриканцы недовольны тем, что лидер «Барселоны» не сыграет в матче.
4. Стал известен лучший легионер в истории чемпионата Англии.
Победу с большим отрывом одержал Тьерри Анри.
5. «Наполи» готов продать Калиду Кулибали.
За его трансфер итальянцы потребуют 150 млн евро.
Фото: Global Look Press