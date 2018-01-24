Дзюба продолжит карьеру в «Арсенале», «Спартак» пополнится футболистом «Сампдории», нападающий «Интера» рвется в «Зенит». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артем Дзюбаолим

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 января.

1. Артем Дзюба близок к переходу в тульский «Арсенал».

Нападающий «Зенита» проведет вторую половину сезона в аренде.

2. «Спартак» покупает полузащитника «Сампдории».

Рикардо Альварес уже дал свое согласие на переход.

3. «Реал» интересуется Тибо Куртуа.

Мадридцы ищут нового голкипера после сорвавшегося трансфера Кепы Аррисабалаги.

4. МОК не допустил на ОИ четверых российских хоккеистов.

Среди них Валерий Ничушкин и Антон Белов.

5. «Зенит» и «Спартак» интересуются Амиром Адуевым.

Футболист «Монпелье» может вернуться в Россию.

6. «Интер» готов арендовать Дэнни Старриджа у «Ливерпуля».

Итальянцы включат в договор опцию выкупа по итогам сезона.

7. Эдер хочет перейти в «Зенит».

Форвард «Интера» рвется выступать под руководством Роберто Манчини.

8. Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Челси».

Австриец вошел в шорт-лист лондонцев, разыскивающих нового нападающего.

Фото: Global Look Press

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