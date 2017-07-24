Новая цель «Зенита», «Барселона» не может договориться с Неймаром, «Спартак» и «Динамо» теряют очки. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июля.
1. «Зенит» близок к покупке аргентинского защитника.
2. «ПСЖ» выплатит 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев. «Барселона» не может договориться с Неймаром.
3. «Спартак» и «Уфа» не смогли выявить победителя, а «Урал» добивается выездной победы над «Динамо».
4. Карлос Бакка близок к переходу в «Марсель» за 15 млн евро.
5. «Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило.
6. В Германии назвали лучшего игрока и лучшего тренера года.
7. Юра Мовсисян может стать игроком пражской «Славии»
Фото: Global Look Press