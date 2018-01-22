«Реал» готовит рекордную сумму за Харри Кейна, «Спартак» и «Зенит» поборются за футболиста «Рубина», «Челси» продолжает поиски нападающего. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Харри Кейн

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 января.

1. Массимо Каррера опроверг информацию о том, что общался с Николой Максимовичем.

Сообщалось, что защитник близок к переходу в «Спартак».

2. «Реал» готов заплатить за Харри Кейна 226 млн евро.

Но лондонцы не намерены продавать футболиста даже за такую сумму.

3. Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку».

Кроме того, футболист «Рубина» находится на радаре у зарубежных клубов.

4. «Челси» продолжает поиски нового нападающего.

Теперь «синие» заинтересовались футболистами «Бернли» и «Лестера».

5. Павел Погребняк заплатит штраф и покинет «Динамо».

Футболист продолжает расплачиваться за поездку на матч Серии А.

Фото: Global Look Press

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