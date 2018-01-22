«Реал» готовит рекордную сумму за Харри Кейна, «Спартак» и «Зенит» поборются за футболиста «Рубина», «Челси» продолжает поиски нападающего. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 января.
1. Массимо Каррера опроверг информацию о том, что общался с Николой Максимовичем.
Сообщалось, что защитник близок к переходу в «Спартак».
2. «Реал» готов заплатить за Харри Кейна 226 млн евро.
Но лондонцы не намерены продавать футболиста даже за такую сумму.
3. Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку».
Кроме того, футболист «Рубина» находится на радаре у зарубежных клубов.
4. «Челси» продолжает поиски нового нападающего.
Теперь «синие» заинтересовались футболистами «Бернли» и «Лестера».
5. Павел Погребняк заплатит штраф и покинет «Динамо».
Футболист продолжает расплачиваться за поездку на матч Серии А.
Фото: Global Look Press