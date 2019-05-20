«Краснодар» в Лиге чемпионов, Бэйл шантажирует «Реал», Компани ушел из «МанСити» и станет играющим тренером «Андерлехта». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 мая.
1. Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» обыгрывает «Арсенал».
В следующем сезоне «быки» впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов.
2. Премьер-лига. 29-й тур. «Ростов» дома обыграл «Зенит».
В других матчах дня «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом», а «Динамо» упустило победу в Красноярске.
3. Гарет Бэйл шантажирует мадридский «Реал».
Валлиец заявил, что не покинет клуб, пока ему не выплатят 51 млн евро.
4. Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».
В следующем сезоне бельгиец станет играющим тренером «Андерлехта».
5. «Галатасарай» стал чемпионом Турции.
В прошедший уикенд они обыграли главного конкурента — «Истанбул».
6. «ПСЖ» может подписать Нголо Канте этим летом.
Контракт француза с «синими» действует еще 4 года.
Фото: Сергей Дроняев