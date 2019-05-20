«Краснодар» в Лиге чемпионов, Бэйл шантажирует «Реал», Компани ушел из «МанСити» и станет играющим тренером «Андерлехта». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 мая.

1. Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» обыгрывает «Арсенал».

В следующем сезоне «быки» впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов.

2. Премьер-лига. 29-й тур. «Ростов» дома обыграл «Зенит».

В других матчах дня «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом», а «Динамо» упустило победу в Красноярске.

3. Гарет Бэйл шантажирует мадридский «Реал».

Валлиец заявил, что не покинет клуб, пока ему не выплатят 51 млн евро.

4. Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».

В следующем сезоне бельгиец станет играющим тренером «Андерлехта».

5. «Галатасарай» стал чемпионом Турции.

В прошедший уикенд они обыграли главного конкурента — «Истанбул».

6. «ПСЖ» может подписать Нголо Канте этим летом.

Контракт француза с «синими» действует еще 4 года.

Фото: Сергей Дроняев

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