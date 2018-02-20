Новый совладелец ЦСКА, футболист «Торино» перейдет в «Спартак», положительная допинг-проба Крушельницкого. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 февраля.

1. У ЦСКА может появиться новый совладелец.

Сделка по продаже блокпакета акций клуба его титульному спонсору госхолдингу «Россети» находится на завершающей стадии.

2. «Спартак» основной претендент на полузащитника «Торино».

Трансфер Адема Ляича может обойтись москвичам в 7-8 млн евро.

3. Проба Б Александра Крушельницкого дала положительный результат.

Инцидент может привести не только к лишению сборной России награды, но и к задержке с восстановлением статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

4. Тони Кроос – главная трансферная цель «МЮ».

Уже летом немецкий хавбек может уехать в АПЛ.

5. Клубы РФПЛ впервые с 2012 года достигли положительного финансового результата.

Такой вывод следует из отчета по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

6. Серхио Рамос повторил рекорд испанской Ла Лиги.

Защитник «Реала» заработал 162-ую желтую карточку в карьере.

Фото: Global Look Press

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