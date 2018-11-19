Защитник ЦСКА вызван в сборную России, Неймар хочет вернуться в Ла Лигу, рекорд Гарри Кейна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 ноября.
1. Георгий Щенников вызван в сборную России.
Он заменит травмированного Федора Кудряшова.
2. Неймар может вернуться в Испанию.
На игрока претендуют «Реал» и «Барселона».
3. Гарри Кейн установил рекорд в сборной Англии.
Его мяч помог англичанам одолеть сборную Хорватии.
4. «ПСЖ» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».
Эрик Байи может покинуть «красных дьяволов» уже зимой.
5. Лига наций УЕФА. 18 ноября. Результаты дня.
Волевая победа англичан и невероятный камбэк Швейцарии.
Фото: Global Look Press