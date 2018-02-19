Рекорд Месси, «Реал» ищет замену Зидану, новые медали россиян на Олимпиаде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 февраля.
1. «Рубин» арендовал у «Зенита» Кристиана Нобоа.
Эквадорец ранее уже выступал за казанский клуб.
2. «Реал» сформировал список возможных сменщиков Зинедина Зидана.
Двое кандидатов работают в АПЛ.
3. Лионель Месси установил новый рекорд Примеры.
Аргентинец попадает не только в створ ворот.
4. Тиаго Силва побил рекорд французской Лиги 1.
Процент побед бразильского футболиста впечатляет.
5. Россияне завоевали две медали по итогам очередного соревновательного дня ОИ-2018.
Серебро в лыжной эстафете и бронза во фристайле.
Фото: Global Look Press