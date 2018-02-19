Рекорд Месси, «Реал» ищет замену Зидану, новые медали россиян на Олимпиаде. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лионель Месси

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 февраля.

1. «Рубин» арендовал у «Зенита» Кристиана Нобоа.

Эквадорец ранее уже выступал за казанский клуб.

2. «Реал» сформировал список возможных сменщиков Зинедина Зидана.

Двое кандидатов работают в АПЛ.

3. Лионель Месси установил новый рекорд Примеры.

Аргентинец попадает не только в створ ворот.

4. Тиаго Силва побил рекорд французской Лиги 1.

Процент побед бразильского футболиста впечатляет.

5. Россияне завоевали две медали по итогам очередного соревновательного дня ОИ-2018.

Серебро в лыжной эстафете и бронза во фристайле

Фото: Global Look Press

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