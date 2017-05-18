Награждение «Спартака» и трансферная цель Карреры, Бердыев может покинуть «Ростов», «Реал» нацелился на игрока «Баварии». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 17 мая.
1. «Спартак» обыграл «Терек», ЦСКА и «Зенит» продолжают борьбу за второе место.
2. ФИФА собирается награждать лучшего игрока по итогам сезона.
3. Курбан Бердыев может покинуть «Ростов».
4. Каррера хочет видеть в «Спартаке» Мартина Монтойю.
5. «Реал» заинтересован в приобретении Джерома Боатенга.
6. Лерой Сане и Юлиан Дракслер приедут на Кубок Конфедераций.
7. Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры.
8. Игроки «Барселоны» хотят видеть главным тренером клуба Эрнесто Вальверде.
9. Поставить на скачку. Как в России создать клубное ТВ.
10. Оружейный барон. Как Арсен Венгер подавляет мятеж в «Арсенале».
11. РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Как «красно-белым» вручали чемпионский кубок. Фоторепортаж Сергея Дроняева.
Фото: Сергей Дроняев