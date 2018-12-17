Аршавин вернулся в «Зенит», Моуринью ждут в «Интере», на матче сборной России по хоккею установлен рекорд посещаемости. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 декабря.

1. На матче сборных России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости.

Игру посетили свыше 70 тысяч болельщиков.

2. Андрей Аршавин вернулся в «Зенит».

Он возглавил детский проект «Сириус».

3. Жозе Моуринью летом может вернуться в «Интер».

Новый генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже работает над его возвращением.

4. Станислав Черчесов высказался о ситуации в «Спартаке».

По его мнению все можно исправить лишь положительными результатами.

5. Юрген Клопп победил все команды АПЛ, с которыми он сталкивался в Англии.

Таких набралось аж 26 штук.

6. «Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Поля Погба.

Игроком интересуется «Ювентус».

7. «Арсенал» повторил рекорд 88-летней давности.

Лондонцы забивают не менее двух голов в восьми выездных матчах кряду.

8. Хоакин Санчес провел 500 матчей в чемпионате Испании.

Он лишь девятый игрок в истории, которому покорилась эта отметка.

Фото: Global Look Press

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