Аршавин вернулся в «Зенит», Моуринью ждут в «Интере», на матче сборной России по хоккею установлен рекорд посещаемости. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 декабря.
1. На матче сборных России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости.
Игру посетили свыше 70 тысяч болельщиков.
2. Андрей Аршавин вернулся в «Зенит».
Он возглавил детский проект «Сириус».
3. Жозе Моуринью летом может вернуться в «Интер».
Новый генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже работает над его возвращением.
4. Станислав Черчесов высказался о ситуации в «Спартаке».
По его мнению все можно исправить лишь положительными результатами.
5. Юрген Клопп победил все команды АПЛ, с которыми он сталкивался в Англии.
Таких набралось аж 26 штук.
6. «Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Поля Погба.
Игроком интересуется «Ювентус».
7. «Арсенал» повторил рекорд 88-летней давности.
Лондонцы забивают не менее двух голов в восьми выездных матчах кряду.
8. Хоакин Санчес провел 500 матчей в чемпионате Испании.
Он лишь девятый игрок в истории, которому покорилась эта отметка.
Фото: Global Look Press