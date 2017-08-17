Состав сборной России, поражение «Зенита» в ЛЕ, «Спартак» заинтересовался форвардом «Милана». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Станислав Черчесов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 августа.

1. Тренерский штаб сборной России назвал состав на товарищескую игру с «Динамо».

В расширенный список Станислава Черчесова вошли 28 человек.

2. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» проиграл «Утрехту».

Встреча завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1.

3. Мбай Ньянг может перейти в «Спартак».

Москвичи готовы заплатить 18 миллионов евро.

4. Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя.

Бразилец был запечатлен вместе с ним на фото во время прогулок по городу.

5. «Кальяри» и «Ренн» заинтересованы в покупке у «Зенита» Нету.

Сине-бело-голубые хотят выручить от продажи игрока не менее 6 миллионов евро.

6. Шах и Матич. К чему привел переход серба из «Челси» в «МЮ».

Лишившись серба, «Челси» сильно рискует осложнить себе жизнь, тогда как «МЮ» закрыл одну из самых проблемных позиций.

Фото: Global Look Press

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