Успех ЦСКА в Уфе, «Челси» и «Ливерпуль» бьют рекорды АПЛ, Моуринью зовет Икарди в «МЮ», а Роналду переманивает игроков «Реала» в «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 сентября.
1. Премьер-лига. 7-й тур. ЦСКА победил «Уфу».
В других матчах дня «Рубин» одолел «Енисей», а «Арсенал» разгромил «Крылья Советов».
2. «Челси» и «Ливерпуль» повторили достижение 110-летней давности.
Оба клуба стартовали с пяти побед подряд в чемпионате Англии.
3. Криштиану Роналду желает видеть в «Ювентусе» Тони Крооса.
Португалец уверен, что с помощью немца «Юве» выиграет ЛЧ.
4. Жозе Моуринью хочет видеть Мауро Икарди в «МЮ».
Такая сделка обойдется англичанам в 110 млн евро.
5. Президент «Наполи» раздумывает над приобретением нового клуба.
Де Лаурентис готов купить «Хайдук».
6. Ян Вертонгнен проткнул пальцем глаз Роберто Фирмино.
Бразилец отделался эрозией роговицы глаза и легким испугом.
Фото: Global Look Press