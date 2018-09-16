Успех ЦСКА в Уфе, «Челси» и «Ливерпуль» бьют рекорды АПЛ, Моуринью зовет Икарди в «МЮ», а Роналду переманивает игроков «Реала» в «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 сентября.

1. Премьер-лига. 7-й тур. ЦСКА победил «Уфу».

В других матчах дня «Рубин» одолел «Енисей», а «Арсенал» разгромил «Крылья Советов».

2. «Челси» и «Ливерпуль» повторили достижение 110-летней давности.

Оба клуба стартовали с пяти побед подряд в чемпионате Англии.

3. Криштиану Роналду желает видеть в «Ювентусе» Тони Крооса.

Португалец уверен, что с помощью немца «Юве» выиграет ЛЧ.

4. Жозе Моуринью хочет видеть Мауро Икарди в «МЮ».

Такая сделка обойдется англичанам в 110 млн евро.

5. Президент «Наполи» раздумывает над приобретением нового клуба.

Де Лаурентис готов купить «Хайдук».

6. Ян Вертонгнен проткнул пальцем глаз Роберто Фирмино.

Бразилец отделался эрозией роговицы глаза и легким испугом.

Фото: Global Look Press

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