Россия обыграла Турцию, игроку «Спартака» грозит двухлетняя дисквалификация, Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 октября.
1. Лига наций. Россия уверенно обыграла Турцию.
Россиянам почти обеспечили себе первое место в группе.
2. В крови защитника «Спартака» Георгия Тигиева нашли амфетамин.
Футболисту, выступающему на правах аренды за «Крылья Советов» грозит дисквалификация. На видео задержания он угрожал оператору.
3. Павлу Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости.
Братьям Кокориным передач не делали.
4. Хавбек «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде.
В клубе ему пригрозили серьезным наказанием.
5. Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО.
Час занятий обойдется им в 400 рублей.
6. Маринато Гилерме вошел в Клуб Льва Яшина.
Голкипер сборной России и «Локомотива» провел 100-й матч «на ноль».
7. «Барселона» просматривает Кшиштофа Пентека.
Польский форвард лидирует в гонке бомбардиров Серии А.
8. Лига наций.14 октября. Результаты дня.
Итальянцы наконец победили.
Фото: Сергей Дроняев