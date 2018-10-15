Россия обыграла Турцию, игроку «Спартака» грозит двухлетняя дисквалификация, Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 октября.

1. Лига наций. Россия уверенно обыграла Турцию.

Россиянам почти обеспечили себе первое место в группе.

2. В крови защитника «Спартака» Георгия Тигиева нашли амфетамин.

Футболисту, выступающему на правах аренды за «Крылья Советов» грозит дисквалификация. На видео задержания он угрожал оператору.

3. Павлу Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости.

Братьям Кокориным передач не делали.

4. Хавбек «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде.

В клубе ему пригрозили серьезным наказанием.

5. Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО.

Час занятий обойдется им в 400 рублей.

6. Маринато Гилерме вошел в Клуб Льва Яшина.

Голкипер сборной России и «Локомотива» провел 100-й матч «на ноль».

7. «Барселона» просматривает Кшиштофа Пентека.

Польский форвард лидирует в гонке бомбардиров Серии А.

8. Лига наций.14 октября. Результаты дня.

Итальянцы наконец победили.

Фото: Сергей Дроняев

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