Игнашевич вызван в сборную, Манчини возглавил сборную Италии, Каррера остается в «Спартаке», Семака ждут в «Зените». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 мая.

1. Сергей Игнашевич вызван в сборную России.

Игрок заменил в расширенном списке сборной России травмированного Руслана Камболова.

2. Массимо Каррера сохранил пост главного тренера «Спартака».

Новый сезон красно-белые начнут с нынешним тренером.

3. Роберто Манчини возглавил сборную Италии.

Его контракт рассчитан на два года.

4. Томас Тухель — новый тренер «ПСЖ».

Немец сменил на этом посту Унаи Эмери.

5. Сергей Семак посетил заседание совета директоров «Зенита».

Специалист входит в список кандидатов на вакантный пост тренера питерцев.

6. Карло Анчелотти возглавит «Наполи».

Он должен сменить намеревающегося уйти Маурицио Сарри.

7. Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию.

Всему виной попытка организации договорного матча.

Фото: Global Look Press

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