Игнашевич вызван в сборную, Манчини возглавил сборную Италии, Каррера остается в «Спартаке», Семака ждут в «Зените». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 мая.
1. Сергей Игнашевич вызван в сборную России.
Игрок заменил в расширенном списке сборной России травмированного Руслана Камболова.
2. Массимо Каррера сохранил пост главного тренера «Спартака».
Новый сезон красно-белые начнут с нынешним тренером.
3. Роберто Манчини возглавил сборную Италии.
Его контракт рассчитан на два года.
4. Томас Тухель — новый тренер «ПСЖ».
Немец сменил на этом посту Унаи Эмери.
5. Сергей Семак посетил заседание совета директоров «Зенита».
Специалист входит в список кандидатов на вакантный пост тренера питерцев.
6. Карло Анчелотти возглавит «Наполи».
Он должен сменить намеревающегося уйти Маурицио Сарри.
7. Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию.
Всему виной попытка организации договорного матча.
Фото: Global Look Press