Терри отказал «Спартаку», «Наполи» назвал цену за Инсинье, реформа Кубка России от ПФЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Джон Терри

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 сентября.

1. Джон Терри: «После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку».

Английский защитник к нам не поедет.

2. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал цену за Лоренцо Инсинье.

Неаполитанцы отпустят игрока лишь за 200 миллионов евро.

3. ПФЛ предложила ввести групповой этап Кубка России.

Руководители РПЛ ответили на это своим предложением.

4. Испания планирует подать заявку на проведение ЧМ-2030.

На проведение турнира также претендует Великобритания и еще несколько заявок.

5. Андреа Пирло может возобновить карьеру.

Итальянца зовут в Австралию.

6. «Кьево» может лишиться 15 очков.

Всему виной умышленное завышение доходов от трансферов.

Фото: Global Look Press

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