Победы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива», «Ювентус» манит Зидана, «ПСЖ» заинтересован в еще одном игроке из РПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 марта.
1. Премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» одержал волевую победу над «Уфой».
Отрыв от питерцев от второго места вырос до шести очков.
2. Премьер-лига. 19 тур. «Динамо» в домашнем матче уступило «Спартаку».
В других матчах дня «Локомотив» победил «Анжи» в Каспийске, а «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью.
3. Зинедин Зидан встретился с представителями «Ювентуса» в Турине.
Кроме того, в возвращении Зидана заинтересован «Реал».
4. «ПСЖ» заинтересовался игроком «Спартака».
Красно-белые оценили своего футболиста в 20 млн евро.
5. Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022.
Цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.
Фото: Global Look Press