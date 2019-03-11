Победы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива», «Ювентус» манит Зидана, «ПСЖ» заинтересован в еще одном игроке из РПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

ZIDANE

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 марта.

1. Премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» одержал волевую победу над «Уфой».

Отрыв от питерцев от второго места вырос до шести очков.

2. Премьер-лига. 19 тур. «Динамо» в домашнем матче уступило «Спартаку».

В других матчах дня «Локомотив» победил «Анжи» в Каспийске, а «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью.

3. Зинедин Зидан встретился с представителями «Ювентуса» в Турине.

Кроме того, в возвращении Зидана заинтересован «Реал».

4. «ПСЖ» заинтересовался игроком «Спартака».

Красно-белые оценили своего футболиста в 20 млн евро.

5. Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022.

Цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.

Фото: Global Look Press

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