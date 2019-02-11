Рекордное поражение «Челси», травма Головина, недружелюбный «Тоттенхэм». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 февраля.

1. «Челси» потерпел крупнейшее поражение с 1991 года.

Лондонцы проиграли «МанСити» со счетом 0:6.

2. Александр Головин получил травму в матче с «Монпелье».

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что россиянин пропустит 2-3 недели.

3. Серхио Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков.

Он догнал Алана Ширера.

4. «Тоттенхэм» установил необычный рекорд.

Лондонцы провели уже 30 матчей без ничьих.

5. Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.

Самые последние переходы и слухи.

Фото: Global Look Press

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