Рекордное поражение «Челси», травма Головина, недружелюбный «Тоттенхэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 февраля.
1. «Челси» потерпел крупнейшее поражение с 1991 года.
Лондонцы проиграли «МанСити» со счетом 0:6.
2. Александр Головин получил травму в матче с «Монпелье».
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что россиянин пропустит 2-3 недели.
3. Серхио Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков.
Он догнал Алана Ширера.
4. «Тоттенхэм» установил необычный рекорд.
Лондонцы провели уже 30 матчей без ничьих.
5. Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.
Самые последние переходы и слухи.
Фото: Global Look Press