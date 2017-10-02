«Зенит» теряет очки, вице-президент «Барселоны» подает в отставку, Санчес может переехать в Серию А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 октября.

1. Премьер-лига. 12-й тур. «Зенит» теряет очки, «Локомотив» побеждает в дерби.

«Зенит» не смог переиграть «Анжи», «Локомотив» обыграл «Динамо», ЦСКА не справился с «Уфой».

2. Вице-президент «Барселоны» Виларруби подал в отставку.

Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом».

3. «Милан» может приобрести Алексиса Санчеса.

Примерная сумма трансфера может составить 85 млн евро.

4. Хосеп Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте.

Тренер в очередной раз выразил поддержку Каталонии.

5. «Наполи» одержал 12 побед подряд в серии А.

Лишь в одной игре неаполитанцы забили меньше трех голов.

6. Лионель Месси обогнал Карлеса Пуйоля по числу матчей за «Барселону».

Эта игра стала для 30-летнего аргентинца 594-й за каталонский клуб.

Фото: Global Look Press

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