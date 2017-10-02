«Зенит» теряет очки, вице-президент «Барселоны» подает в отставку, Санчес может переехать в Серию А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 октября.
1. Премьер-лига. 12-й тур. «Зенит» теряет очки, «Локомотив» побеждает в дерби.
«Зенит» не смог переиграть «Анжи», «Локомотив» обыграл «Динамо», ЦСКА не справился с «Уфой».
2. Вице-президент «Барселоны» Виларруби подал в отставку.
Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом».
3. «Милан» может приобрести Алексиса Санчеса.
Примерная сумма трансфера может составить 85 млн евро.
4. Хосеп Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте.
Тренер в очередной раз выразил поддержку Каталонии.
5. «Наполи» одержал 12 побед подряд в серии А.
Лишь в одной игре неаполитанцы забили меньше трех голов.
6. Лионель Месси обогнал Карлеса Пуйоля по числу матчей за «Барселону».
Эта игра стала для 30-летнего аргентинца 594-й за каталонский клуб.
Фото: Global Look Press