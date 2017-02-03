Глава МВД РФ Владимир Колокольцев возглавил попечительский совет общества «Динамо»

Сегодня состоялось заседание попечительского совета общества «Динамо», на котором был единогласно избран его новый председатель. Им стал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества «Динамо». Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделён широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества «Динамо» в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почётную должность действующего министра ещё раз подтверждает значимость «Динамо» для нашей великой страны», — говорится на сайте ВФСО «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: ВФСО «Динамо»