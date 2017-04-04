Глава департамента судейства РФПЛ: «Сижу в уютном кресле»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал свою возможную отставку. Он опроверг информацию об уходе со своего поста.

«Это все изыски и происки доброжелателей. Могу вас заверить, что сижу за столом в своем уютном кресле и занимаюсь текущей деятельностью, связанной непосредственно с нашей работой. И пока не собираюсь привставать с этого кресла, чтобы никто не выкатил, как это было с Хрущевым, когда он уехал отдыхать. Никакого заявления никому не подавал».

Ранее Будогосский отказался прийти на «Матч ТВ» и обсудить судейство.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»