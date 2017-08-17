Гилфи Сигурдссон обновил трансферный рекорд «Эвертона»

«Эвертон» объявил о трансфере полузащитника «Суонси» Гилфи Сигурдссона. Исландец подписал соглашение до лета 2020 года.

«Суонси» заработал на продаже игрока 45 миллионов фунтов. Для «Эвертона» сумма трансфера стал рекордной: до этого самой дорогой покупкой «синих» было приобретение Ромелу Лукаку у «Челси» в 2014 году за 31,8 миллионов фунтов.

В минувшем сезон Сигурдссон принял участие во всех 38 играх АПЛ, забил в них 9 мячей и отдал 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эвертона»

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