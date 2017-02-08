Георгий Тигиев подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года

Георгий Тигиев в скором времени подпишет контракт со «Спартаком». «Красно-белые» заплатят за молодого защитника около 1 млн евро.

По имеющейся информации, защитник «Анжи» Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта со «Спартаком».

С большой долей вероятности, срок договора составит 3,5 года, а сумма трансфера, в соответствии с опцией в контракте футболиста, около миллиона евро. Контракт футболиста с «Анжи» действует до конца сезона 2018/19.

Воспитанник североосетинского футбола Георгий Тигиев выступал за московское «Торпедо», а в 2015 перешел в махачкалинский клуб. В том же 2015 бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал Георгия на сбор национальной команды. Прошлым летом Тигиевым интересовался «Зенит», однако нынешней зимой фаворитом в борьбе за молодого игрока являются «красно-белые».

Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.

Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс