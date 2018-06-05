Георгий Щенников подписал контракт с ЦСКА до 2023 года

ЦСКА договорился о подписании нового долгосрочного соглашения со своим воспитанником Георгием Щенниковым. Левый защитник продлил контракт с клубом до окончания сезона-2022/23, сообщает пресс-служба «армейцев».

27-летний футболист пришел в «армейскую» академию в 12 лет и с тех пор неизменно защищает красно-синие цвета. Его дебют за основную команду состоялся в августе 2008 года в Кубке России. В том же году он сыграл в Кубке УЕФА, а уже в 2009-м стал игроком стартового состава.

Щенников сыграл за основной состав уже 282 матча. Георгий — обладатель девяти трофеев: трех чемпионских титулов, трех Кубков и трех Суперкубков России.

На счету Щенникова 10 матчей за сборную России, в составе которой он ездил на чемпионат мира—2014 и Евро-2016.

Фото: Global Look Press

Источник: ЦСКА