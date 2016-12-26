Георгий Джикия перешел в «Спартак»

Российский защитник Георгий Джикия, ранее выступавший за «Амкар», подписал контракт с московским «Спартаком». Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое вступает в силу с 27 декабря.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», — заявил Джикия.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний футболист выходил на поле в футболке пермяков 17 раз, отметившись одним голом и голевой передачей. Трансферная стоимость российского защитника с грузинскими корнями оценивается в 120 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox