Георгий Джикия перешел в «Спартак»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Георгий Джикия

Российский защитник Георгий Джикия, ранее выступавший за «Амкар», подписал контракт с московским «Спартаком». Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое вступает в силу с 27 декабря.

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», — заявил Джикия.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний футболист выходил на поле в футболке пермяков 17 раз, отметившись одним голом и голевой передачей. Трансферная стоимость российского защитника с грузинскими корнями оценивается в 120 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportbox

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Никита Поляков

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