Георге Грозав хочет уйти из «Терека»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Георге Грозав

Полузащитник грозненского «Терека» в ближайшее время хочет сменить клуб. Об этом заявил агент футболиста Лучиан Маринеску.

«Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Несколько команд проявляют к нему интерес. Но пока мне не хотелось бы говорить, где именно продолжит свою карьеру хавбек. Надо подождать подписания контракта», – сказал Маринеску.

«Терек» занимает 4-ю позицию после первой части чемпионата России, имея в своем активе 28 очков. Грозав сыграл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: официальный сайт РФПЛ
Источник: Digi Sport

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Никита Пронин

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