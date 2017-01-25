Георге Грозав хочет уйти из «Терека»

Полузащитник грозненского «Терека» в ближайшее время хочет сменить клуб. Об этом заявил агент футболиста Лучиан Маринеску.

«Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Несколько команд проявляют к нему интерес. Но пока мне не хотелось бы говорить, где именно продолжит свою карьеру хавбек. Надо подождать подписания контракта», – сказал Маринеску.

«Терек» занимает 4-ю позицию после первой части чемпионата России, имея в своем активе 28 очков. Грозав сыграл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: Digi Sport