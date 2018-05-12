Генрих Мхитарян: «Я не был частью сделки по трансферу Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Генрих Мхитарян рассказал о переходе в лондонский «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. Армянин не был включен в сделку Алексиса Санчеса.

«Я не переходил в «Арсенал», чтобы заменить кого-то. Все продолжают говорить, что я был частью сделки по трансферу Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», но это неправда, потому что у него заканчивался контракт. Если бы он решил не переходить в «МЮ», то остался бы в «Арсенале» до лета.

Все было в моих силах. Не говорю, что был важен в этом аспекте. Просто хочу, чтобы все поняли, что я не был частью сделки по Санчесу. Мы разные игроки, у нас разные характеры, способности и навыки.

Когда услышал, что могу сменить «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал», сказал: «Да, хочу сделать это». Я не думал дважды. Хотел проводить на поле больше времени и наслаждаться атакующим футболом. Я принял правильное решение, когда согласился перейти в «Арсенал».

В этом сезоне Мхитарян сыграл в 25 матчах, забил три гола и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal