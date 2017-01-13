Геннадий Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника»

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что руководства «Зенита» ведет поиски защитника. По его словам, команде необходимо найти два игрока в оборону в это трансферное окно.

«Ломбертс? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и прочее. Нужен центральный защитник, и его ищут. Ведут поиски дорогого защитника. Хотя они стоят не так дорого. Нам нужны два центральных защитника. Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал», — заявил Орлов.

Напомним, что на данный момент после 17 туров «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в таблице чемпионата России и на пять очков отстают от лидирующего «Спартака».

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Фото: Официальный сайт «Зенита»

Источник: Эхо Москвы