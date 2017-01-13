Геннадий Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Орлов

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что руководства «Зенита» ведет поиски защитника. По его словам, команде необходимо найти два игрока в оборону в это трансферное окно. 

«Ломбертс? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и прочее. Нужен центральный защитник, и его ищут. Ведут поиски дорогого защитника. Хотя они стоят не так дорого. Нам нужны два центральных защитника. Придут ли? Не знаю. Про Молло я вот не знал», — заявил Орлов.

Напомним, что на данный момент после 17 туров «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в таблице чемпионата России и на пять очков отстают от лидирующего «Спартака».

Все трансферы РФПЛ смотрите в специальной таблице переходов

Фото: Официальный сайт «Зенита»
Источник: Эхо Москвы 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Поляков

Читайте по теме

Виталий Мутко назначен вице-премьером РФ

РФПЛ. 27 тур. «Динамо» – «Торпедо» – 0:0 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Исполком РФС примет решение по лимиту на легионеров 16 декабря

Добавить комментарий

Войти с помощью: 