Геннадий Орлов: «Фурсенко был против назначения Семака»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью еженедельнику «Футбол» рассказал о том, чем руководствовались боссы «Зенита» перед возвращением в команду Сергея Семака.

— Независимо от итогового результата матчей с «Вильярреалом» Сергей Семак уже показал в Лиге Европы такой же результат, как Роберто Манчини, и превзошел Мирчу Луческу. Насколько определяющим для оценки работы Семака стала победа над «Фенербахче» в 1/16 финала?

— Внимание стоит обратить на другое. Показательное совпадение: в день победы над «Фенербахче» был решен вопрос о смене президента «Зенита» (клуб возглавил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. – Ред.).

— Эти события как-то связаны?

— Не знаю. Но это ж факт. Конечно, решение о таких перестановках принималось не во время матча. Тем не менее напомню, что Сергей Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака.

— Кого Фурсенко хотел назначить после Манчини?

— Это не скрывалось: Дика Адвоката. Сергей Александрович посчитал кандидатуру Адвоката в той ситуации подходящей. Это его право. Когда же «Зенит» возглавил Семак, ни одного футболиста куплено не было. Решение поменять президента говорит в том числе и о доверии к главному тренеру со стороны руководства. Значит, работа Семака убедила.

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Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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