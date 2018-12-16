Гениальный голевой пас Месси на Суареса в матче «Леванте» — «Барселона»

В матче 16-го тура испанской Ла Лиги «Леванте» — «Барселона» Лео Месси отдал гениальный пас, после которого отличился Луис Суарес. После этого паса аргентинец сделал хет-трик.

Десятый номер «Барселоны» получил мяч на подступах к штрафной «Леванте», собрал вокруг себя нескольких соперников, а потом отдал неожиданный пас на свободного Суареса. При этом аргентинец смотрел в противоположную сторону. Уругвайский форвард «Барсы», получив шикарный пас в одно касание точно пробил в верхний угол ворот Оласабаля.

Гол Луиса Суареса на 35-й минуте после паса Месси

После этой голевой передачи Месси разыгрался и сделал хет-трик. У аргентинца теперь 23 очка (14+9) по системе «гол+пас» в 13 матчах Ла Лиги. Месси первым в нынешнем сезоне покорил отметку в 21 результативное действие в топ-5 европейских чемпионатов.

Гол Месси на 43-й минуте после проникающего паса Бускетса

Ла Лига. 16-й тур

«Леванте» – «Барселона» – 0:5 (0:2)

16 декабря. «Сьюдад де Валенсия».

«Леванте»: Оласабаль, Постиго (Прцич, 70), Кабако, Тоньо, Робер, Рочина (Коке, 69), Барди, Моралес, Кампанья, Джейсон, Боатенг (Майораль, 62).

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Вермален (Артур, 52), Лангле, Ракитич, Бускетс, Видаль (Коутиньо, 78), Дембеле (Денис Суарес, 81), Месси, Суарес.

Голы: 0:1 – Суарес, 35, 0:2 — Месси, 43, 0:3 — Месси, 47, 0:4 — Месси, 60, 5:0 — Пике, 88.

Предупреждения: Дембеле (18), Робер (25), Ракитич (36), Альба (45), Джейсон (59).

Удаление: Кабако (76).

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Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

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