Генеральный директор «Тосно»: «По результатам нескольких матчей примем решение, нужен ли Погребняк команде»

Автор: Дмитрий Темников 0

Погребняк

Экс-футболист «Динамо» Павел Погребняк проходит просмотр в «Тосно». Генеральный директор клуба из РФПЛ Владимир Матюшенко рассказал, купят ли тосненцы 34-летнего форварда. 

«Погребняк прибыл в расположение команды на третий день второго тренировочного сбора. Сейчас футболист находится на просмотре. По результатам двух-трех матчей тренерский штаб примет решение, нужен ли он команде.

Ранее я говорил, что клуб не исключает покупки нападающего, и если тренеры дадут положительный отзыв, то мы планируем подписать контракт с Погребняком», – сказал Матюшенко.

Напомним, сегодня Павел отыграл в первом матче за «Тосно» на межсезонном сборе. Российская команда проиграла венгерскому «Дебрецену» — 0:3.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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