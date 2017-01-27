Гендиректор «Уфы»: «Давыдов в нашей команде? У нас и так много экс-спартаковцев»

«Уфа» может усилиться несколькими футболистами московского «Спартака». Эту новость прокомментировал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

«Сейчас Саша Пуцко находится в расположении «Уфы». Парень будет проходить сборы вместе с нами. По этому поводу пока все, что могу сказать. Перейдет ли в «Уфу» Давыдов? Без комментариев. Кажется, в клубе и так слишком много бывших спартаковцев», – заявил Газизов.

После 17 туров РФПЛ набрала 25 очков. «Горожане» находятся в самой середине турнирной таблицы, занимая 8-е место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»